Prednost Atletiku doneo je Robert Navaro golom u trećem minutu, a konačan rezultat je postavio Niko Vilijams pogotkom u 44. minutu.

Atletik Bilbao je osmi na tabeli sa 20 bodova, dok Levante, nakon četvrtog uzastopnog poraza, zauzima poslednje, 20. mesto sa devet bodova.

Atletik će u svojoj narednoj utakmici u Primeri, u Bilbau dočekati Real Madrid, dok će Levante igrati na gostujućem terenu u Pamploni protiv Osasune.

(Beta)

