Fudbaleri Milana savladali su Lacio sa 1:0 u 13. kolu Serije A.

Rosoneri su tako se popeli na lidersko mesto Serije A, sa bodom više od Rome, koja ima utakmicu manje.

Rafael Leao Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia, Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / Shutterstock Editorial / Profimedia

Milan je do trijumfa došao pogotkom Rafaela Leaa.

Sjajnu akciju je napravila domaća ekipa, Tomori je poslao odličan centaršut, a Portugalac se našao na pravom mestu i pogodio mrežu.

