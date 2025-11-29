Milan bolji od Lacija.
HEROJ POBEDE! Rafael Leao golom odveo Milan na prvom mesto Serije A!
Rosoneri su tako se popeli na lidersko mesto Serije A, sa bodom više od Rome, koja ima utakmicu manje.
Rafael Leao Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia, Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / Shutterstock Editorial / Profimedia
Milan je do trijumfa došao pogotkom Rafaela Leaa.
Sjajnu akciju je napravila domaća ekipa, Tomori je poslao odličan centaršut, a Portugalac se našao na pravom mestu i pogodio mrežu.
