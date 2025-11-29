Slušaj vest

Fudbaleri Totenhema poraženi su od Fulama na domaćem terenu sa 2:1, u okviru 13. kola Premijer lige.

Fulam je u prvih šest minuta meča ispostavilo se rešio pitanje pobednika. Prvo je u četvrtom poveo pogotkom Kenija Tetea, a samo dva minuta kasnije je Hari Vilson pogodio za 2:0.

Totenhem u prvom poluvremenu nije imao udarac u okvir gola Fulama, ali se probudio u drugom delu meča.

Uspeo je Mohamed Kudus u 59. minutu da umanji zaostatak Totenhema, ali domaći tim nije uspeo da dođe do preokreta već samo da ublaži poraz.

Totenhem se nalazi na 10. mestu Premijer lige sa 18 bodova, dok je Fulam 15. sa bodom manje.

U nastavku takmičenja Totenhem gostuje Njukaslu, dok Fulam dočekuje Mančester siti.

