Fudbaleri Flamenga osvojili su titulu u Kopu Libertadores, pošto su večeras u finalu u Limi pobedili Palmeiras 1:0.

Pobedonosan gol za tim iz Rio de Žaneira postigao je Danilo u 67. minutu.

Fudbaleri Flamenga slave titulu Kopa Libertadores Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia

Flamengo je  osvojio svoju ukupno četvrtu titulu u Kopu Libertadores, dok je ovo bilo peto finale tog takmičenja u poslednjih šest godina u kom su igrala dva brazilska kluba.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport

