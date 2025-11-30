Najpopularniji klub u Brazilu, sa preko 30 miliona navijča, četvrti put u istoriji osvojio je trofej Kopa Libertadores.
Fudbal
VIŠE OD 30 MILIONA NAVIJAČA SLAVI - Flamengo je šampion Kopa Libertadores! Četvrta titula u istoriji brazilskog velikana!
Slušaj vest
Fudbaleri Flamenga osvojili su titulu u Kopu Libertadores, pošto su večeras u finalu u Limi pobedili Palmeiras 1:0.
Pobedonosan gol za tim iz Rio de Žaneira postigao je Danilo u 67. minutu.
Fudbaleri Flamenga slave titulu Kopa Libertadores Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
Flamengo je osvojio svoju ukupno četvrtu titulu u Kopu Libertadores, dok je ovo bilo peto finale tog takmičenja u poslednjih šest godina u kom su igrala dva brazilska kluba.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
Kurir sport
Reaguj
Komentariši