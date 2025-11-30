Slušaj vest

Fudbaleri Inter Majamija prvi put u istoriji postali su šampioni Istočne konferencije MLS, pošto su u finalu ubedljivo savladali Njujork siti rezultatom 5:1.

Tako je Lionel Mesi došao do 47. trofeja u svojoj blistavoj karijeri. Međutim, kako FIFA ne priznaje prvenstvo Istočne konferencije MLS-a kao zvaničnu titulu, Mesi je i dalje na broju 46. Za 47, zvanično, potreban mu je trijumf u velikom finalu MLS.

Mesi osvojio 47. trofej u karijeri Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Zanimljivo, pehar mu je predao prvi reket sveta Karlos Alkaraz, koji je uživo pratio ovaj meč.

Mesi je u istorijskoj pobedi Intera zabeležio svoju 405. asistenciju i tako postao najbolji asistent u istoriji fudbala. Iza sebe je ostavio legendarnog Mađara Ferenca Puškaša koji je zabeležio 404 asistencije u karijeri. Na trećem mestu večne liste je Brazilac Pele sa 369 asistencija.

Inter će u finalu igrati protiv Vankuvera, koji je prvi put u istoriji postao šampion Zapadne konferencije MLS, što znači da je ovo i jednima i drugima prvi put da igraju za titulu.

Pogledajte golove i najzanimljivije detalja sa finala Istoka:

