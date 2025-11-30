Slušaj vest

Srbin je utakmicu protiv Kaljarija u 13. kolu Serije A završio u 31. minutu kada je morao da napusti teren zbog povrede.

Juventus je pobedio rezultatom 2:1, ali je utisak da je Dušan Vlahović glavna tema nakon meča.

Centarfor je u suzama napustio teren, kao da je bio svestan da se radi o ozbiljnijoj povredi, a nažalost, reči trenera Lučana Spaletija nisu ohrabrujuće.

- U bolovima je, istegao je mišić. Odmorio sam ga protiv Bodo-Glimta jer nisam hteo da ga preopteretim, ali uprkos toj predostrožnosti on se povredio. Prema mom mišljenju, skupo je platio zbog šuta koji nije izveo kako je želeo – da je imao pun kontakt sa loptom ne bi se povredio. Šteta, bićemo bez njega duže vreme - rekao je Spaleti posle utakmice.

Oba gola za Juventus protiv Kaljarija je postigao Kenan Jildiz, koji je zahvaljujući tome postao najbolji strelac Juventusa u Seriji A ove sezone, pošto je prestigao upravo Vlahovića.

Stepen povrede srpskog fudbalera još uvek nije poznat, ali se pretpostavlja da ga čeka ozbiljnija pauza.

