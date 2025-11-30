Leo je u velikoj pobedi Intera zabeležio svoju 405. asistenciju i tako postao najbolji asistent u istoriji fudbala. Iza sebe je ostavio legendarnog Mađara Ferenca Puškaša koji je zabeležio 404 asistencije u karijeri. Na trećem mestu večne liste je Brazilac Pele sa 369 asistencija.