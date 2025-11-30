Slušaj vest

Prema navodima iz Izraela, trener Makabija se nalazi pred odlaskom iz tog kluba, a kao razlog se navodi strah.

Izraelski portal "One" navodi da vlasnik kluba Mič Goldar i direktor Džek Angelidis imaju želju da nagovore Žarka Lazetića da ostane na klupi, uprkos nezadovoljstvu navijača.

Makabi je trenutno drugi na tabeli domaćeg prvenstva i posle 10 utakmica ima 23 bodova, što je za pet manje od Hapoela iz Ber Ševe koja ima i utakmicu više, dok u Ligi Evrope beleži loše rezultate i ima samo bod osvojen iz pet utakmica.

Navijači žele odlazak nekadašnjeg trenera TSC-a koji je ekipu iz Tel Aviva preuzeo na leto 2024. godine. Pojedini su otišli predaleko kada su se pojavili ispred zgrade u kojoj Srbin živi sa porodicom.

Prema navodima, oni su pokušali nasilno da upadnu u zgradu zbog čega je intervenisala policija, a na snimcima koje je objavio "One" vidi se da su okupljeni ispred zgrade ispaljivali rakete u vazduh.

Lazetić je čelnicima kluba poručio da ne planira da dođe na utakmicu protiv Ašdoda koja je zakazana za nedelju od 19 časova. Navodno je već podneo ostavku, ali pomenuti portal ističe da vlasnik i glavni operativac imaju želju da Srbina ipak ostave na poziciji trenera.

Navodi se i da je Lazetić poručio da nije mogao da ostavi članove porodice koji su uplašeni i koji žele što pre da napuste Izrael.

