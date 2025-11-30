Spektakularna utakmica je odigrana u okviru 13. kola Premijer lige.
KAKVO LUDILO! ČOVEK U PREMIJER LIGI DAO GOL SA POLA TERENA! Njegov tim imao 2:0, a onda je se dogodilo čudo!
Sanderlend je kao domaćin pobedio Bornmut rezultatom 2:1 iako je gost u 15. minutu imao dva gola prednosti.
Posebno se ističe gol Tajlera Adamsa za 0:2, pošto ga je Amerikanac postigao sa gotovo polovine terena.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Prednost Bornmutu je doneo Amin Adli u 7. minutu. Le Fii je u 30. sa bele tačke smanjio na 1:2 i tim rezultatom je završeno prvo poluvreme.
Bertran Traore je u 46. minutu izjednačio, a Brajan Brobi je u 69. minutu doneo preokret i pobedu Sanderlendu.
