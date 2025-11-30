Slušaj vest

Sanderlend je kao domaćin pobedio Bornmut rezultatom 2:1 iako je gost u 15. minutu imao dva gola prednosti.

Posebno se ističe gol Tajlera Adamsa za 0:2, pošto ga je Amerikanac postigao sa gotovo polovine terena.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Prednost Bornmutu je doneo Amin Adli u 7. minutu. Le Fii je u 30. sa bele tačke smanjio na 1:2 i tim rezultatom je završeno prvo poluvreme.

Bertran Traore je u 46. minutu izjednačio, a Brajan Brobi je u 69. minutu doneo preokret i pobedu Sanderlendu.

Ne propustiteFudbalHOROR U TEL-AVIVU! NAPADNUT ŽARKO LAZETIĆ! Porodica srpskog trenera prestravljena, želi hitno da napusti Izrael
vozdovactsc-01.jpg
FudbalTRENUTAK ZA ISTORIJU: Mesi postao najbolji asistent ikada! Pogledajte kako je srušio rekord legendarnog Puškaša! (VIDEO)
Lionel Mesi
FudbalUŽASNA VEST IZ ITALIJE! VLAHOVIĆ TEŠKO POVREĐEN! Dušan u suzama napustio teren, a ove reči trenera Juventusa niko nije želeo da čuje
Dušan Vlahović
FudbalTEŠKO JE BREME PREZIME STANKOVIĆ I IME SLAVNOG OCA DEJANA: Aleksandar pričao o odnosu sa tatom, ali i ko je najtalentovaniji od braće!
Aleksandar Stanković kao fudbaler Briža

Bonus video:

Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla Izvor: Instagram