Slušaj vest

Sanderlend je kao domaćin pobedio Bornmut rezultatom 2:1 iako je gost u 15. minutu imao dva gola prednosti.

Posebno se ističe gol Tajlera Adamsa za 0:2, pošto ga je Amerikanac postigao sa gotovo polovine terena.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Prednost Bornmutu je doneo Amin Adli u 7. minutu. Le Fii je u 30. sa bele tačke smanjio na 1:2 i tim rezultatom je završeno prvo poluvreme.

Bertran Traore je u 46. minutu izjednačio, a Brajan Brobi je u 69. minutu doneo preokret i pobedu Sanderlendu.

Bonus video: