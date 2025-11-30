Fudbaler Juventusa Dušan Vlahović propustiće nekoliko narednih utakmica zbog povrede.
Fudbal
VLAHOVIĆ PROPUŠTA TRI DERBIJA! Sve je jasno i bez potvrde lekara, Dušan je teško povređen
Ovu informaciju su preneli italijanski mediji.
Srpski reprezentativac će u ponedeljak biti podvrgnut lekarskim pregledima, ali je već sada poznato da će propustiti važne utakmice u predstojećem periodu, prenela je "Gazeta delo Sport".
Podsetimo, Dušan Vlahović se povredio u subotu i morao je da izađe sa terena u 31. minutu utakmice protiv Kaljarija, a trener Lučano Spaleti rekao je posle tog duela da će napadač odsustvovati neko vreme.
Povreda Dušana Vlahovića Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia, Claudio Benedetto/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia
"Gazeta" je prenela da se ne očekuje da će Vlahović ponovo igrati ove godine, pa će najverovatnije propustiti utakmice u Seriji A protiv Napolija, Bolonje i Rome.
On je najbolji strelac ekipe ove sezone sa šest golova u 17 utakmica u svim takmičenjima.
Vlahovićev ugovor sa crno-belima ističe u junu.
