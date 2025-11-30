Slušaj vest

Ovu informaciju su preneli italijanski mediji.

Srpski reprezentativac će u ponedeljak biti podvrgnut lekarskim pregledima, ali je već sada poznato da će propustiti važne utakmice u predstojećem periodu, prenela je "Gazeta delo Sport".

Podsetimo, Dušan Vlahović se povredio u subotu i morao je da izađe sa terena u 31. minutu utakmice protiv Kaljarija, a trener Lučano Spaleti rekao je posle tog duela da će napadač odsustvovati neko vreme.

"Gazeta" je prenela da se ne očekuje da će Vlahović ponovo igrati ove godine, pa će najverovatnije propustiti utakmice u Seriji A protiv Napolija, Bolonje i Rome.

On je najbolji strelac ekipe ove sezone sa šest golova u 17 utakmica u svim takmičenjima.

Vlahovićev ugovor sa crno-belima ističe u junu.

