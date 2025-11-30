Slušaj vest

Fudbaler Crvene zvezdeNair Tiknizjan na meti je mnogih klubova...

Kako su javili ruski mediji, za njega su zainteresovani tamošnji klubovi poput CSKA, Zenita i Krasnodara, a sada se javio njegov agent Aleksandar Kljujev i otkrio šta je prava istina.

Nair Tiknizjan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Dragan Tesic

- Prvi put čujem priču o povratku Naira u Premijer ligu Rusije. Da bi se vratio u tu ligu zavisi od toga kakva bi ponuda stigla, od koga i kakvi bi bil ciljevi tog kluba. Zasad o tome nismo razmišljali. nair je trenutno igrač Crvene zvezde - izjasnio se Kljujev.

