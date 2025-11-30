Slušaj vest

Fudbaleri Viljareala pobedili su danas na gostujućem terenu Real Sosijedad 3:2, u utakmici 14. kola španskog prvenstva i popeli se na drugo mesto na tabeli.

Viljareal je poveo u 31. minutu golom Ajosea Peresa, a prednost je udvostručio Alberto Moleiro u 57. minutu.

Domaći su smanjili zaostatak u 61. minutu kada je strelac bio Karlos Soler, a izjednačio je Ander Barenečea u 87. minutu.

Pobedu Viljarealu doneo je Moleiro, svojim drugim golom na utakmici u petom minutu nadoknade vremena.

Viljareal je nastavio dobar niz, posle 10. pobede u ligi popeo se na drugo mesto na tabeli sa 32 boda i ima dva boda manje od vodeće Barselone.

Real Sosijedad je pretrpeo šesti poraz i zauzima deveto mesto na tabeli sa 16 bodova.