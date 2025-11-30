Posle treće pobede Leče ima 13 bodova na 14. mestu na tabeli
Fudbal
BLICKRIG DOMAĆINA: Fudbaleri Lečea pobedili Torino
Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Domaći su poveli golovima Lasane Kulibalija u 20. i Lameka Bande u 22. minutu.
Konačan rezultat postavio je Če Adams u 57. minutu.
Posle treće pobede Leče ima 13 bodova na 14. mestu na tabeli.
Torino je nastavio niz bez pobede, a posle petog poraza ima 14 bodova na 12. mestu.
U sledećem kolu Leče će igrati na gostujućem terenu protiv Kremonezea, a Torino će dočekati Milan.
