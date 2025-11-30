Slušaj vest

Fudbaleri Lečea pobedili su danas na svom terenu Torino 2:1, u utakmici 13. kola Serije A.

 Domaći su poveli golovima Lasane Kulibalija u 20. i Lameka Bande u 22. minutu.

Konačan rezultat postavio je Če Adams u 57. minutu.

Posle treće pobede Leče ima 13 bodova na 14. mestu na tabeli.

Torino je nastavio niz bez pobede, a posle petog poraza ima 14 bodova na 12. mestu.

U sledećem kolu Leče će igrati na gostujućem terenu protiv Kremonezea, a Torino će dočekati Milan.

