Srpski trener Žarko Lazetić izložen je pravom ličnu u Izraelu.

Žarko Lazetić Foto: Mats Torbergsen / AFP / Profimedia, Starsport©

 Navijači Malabija iz Tel Aviva došli su do njegovog stana i tražili ostavku.

"Došli smo mu do stana kako bismo mu poslali poruku. Ne želimo ga u našem klubu", jasna je poruka navijača ovog kluba.

Na društvenim mrežama je se pojavio snimak trenutka kada huligani ispaljuju raketu ka stanu gde Žarko Lazetić živi sa porodicom.

 U jednom trenutku huligani su pokušali da uđu u zgradu. Reagovala je policija i sprečila je navijače da linčuje nesrećnog srpskog stručnjaka.

Lazetić je u Makabi stigao u leto 2024. godine. Vodio je ekipu u 73 utakmice i ima učinak od 40 pobeda, 13 remija i 20 poraza. Prošle godine je osvojio tri trofeja, a ove godine je trenutno drugi na tabeli, pa je očigledno da rezultati nisu motiv navijača za ovakav postupak.

