Slušaj vest

Fudbaleri Intera pobedili su danas na gostujućem terenu Pizu 2:0, u utakmici 13. kola Serije A.

Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Dvostruki strelac bio je Lautaro Martines, koji je golove postigao u 69. i 83. minutu.

Inter ima devet pobeda i treći je na tabeli sa 27 bodova, koliko ima i drugoplasirana Roma, koja ima i utakmicu više. Prvi je Milan sa 28 bodova iz 13 utakmica.

Piza je pretrpela peti poraz i nalazi se u zoni ispadanja na 18. mestu sa 10 bodova.

Ne propustiteFudbalMILAN JE VLADAR MILANA: Roso-nerima pripao Derbi dela Madonina! Strahinja Pavlović umalo tragičar
Strahinja Pavlović, FK Milan, Inter
FudbalBIO SAM DETE KADA SU ME VREĐALI ZBOG OCA: Govorili su - on je Dejanov sin! Veo sumnje i zle namere koji me prati godinama
3210-privatna-arhiva--111.jpg
FudbalINTER SLAVIO U DERBIJU ZA VRH TABELE: Nero-azuri savladali Lacio
Inter, Lacio, Serija A
Fudbal"SPORA ITALIJANSKA BIROKRATIJA" Milan i Inter se nadaju da će San Siro biti gotov do 2030. godine
2025-03-04 21_59_56-WHY demolish iconic football stadiums_ _ The story of San Siro - YouTube.jpg

Inter, Milan, Serija A Izvor: Kurir