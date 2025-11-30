Inter ima devet pobeda i treći je na tabeli sa 27 bodova
SERIJA A
LAUTARO DONEO TRI BODA NEROAZURIMA: Fudbaleri Intera pobedili Pizu golovima Martinesa
Slušaj vest
Fudbaleri Intera pobedili su danas na gostujućem terenu Pizu 2:0, u utakmici 13. kola Serije A.
Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
Dvostruki strelac bio je Lautaro Martines, koji je golove postigao u 69. i 83. minutu.
Inter ima devet pobeda i treći je na tabeli sa 27 bodova, koliko ima i drugoplasirana Roma, koja ima i utakmicu više. Prvi je Milan sa 28 bodova iz 13 utakmica.
Piza je pretrpela peti poraz i nalazi se u zoni ispadanja na 18. mestu sa 10 bodova.
Reaguj
Komentariši