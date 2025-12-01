Slušaj vest

Problemi u svlačionici Real Madrida ponovo su izbijali u prvi plan, uprkos tome što klub rezultatski stoji odlično u španskoj ligi.

Španski mediji prethodnih nedelja konstantno ukazuju na napetosti koje se navodno stvaraju između trenera Ćabija Alonsa i pojedinih zvezda tima, posebno Vinisijusa Žuniora.

1/3 Vidi galeriju Real Madrid, sezona 2025-2026 Foto: Maciej Rogowski / Alamy / Profimedia, Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia, David Klein / Zuma Press / Profimedia

Međutim, priče o nezadovoljstvu nisu se zaustavile samo na njemu — u središte pažnje dospeo je i Federiko Valverde.

Ovaj 27-godišnji vezista našao se u medijskim spekulacijama koje tvrde da nije u potpunosti zadovoljan metodima i stilom rada novog stratega. Ipak, Urugvajac je odlučio da javno reaguje i stavi tačku na glasine, bar kada je reč o zvaničnom stavu.

Valverde je poručio putem društvenih mreža:

- Posle nedelje u kojoj se mnogo toga reklo, sada smo ujedinjeni više nego ikada. Imati Vinija i Mbapea je privilegija, ali igrati za najbolji klub na svetu je čast. Što se mene tiče, radim na tome da vratim svoj najbolji nivo. Trener je uvek bio uz mene, pružao mi podršku i radio sve da nastavim da napredujem i pomažem timu. Nije uvek lako, ali osoblje i igrači su sada bliži nego ikada - napisao je Valverde nakon trijumfa nad Olimpijakosom od 4:3 u Ligi šampiona.

Ipak, iako je ova izjava odjeknula kao pokušaj da smiri tenzije, u pozadini priče prema navodima stranih medija i dalje postoje Problemi. Prema informacijama britanskog Mirora, Alonso je navodno inicirao privatni razgovor sa Valverdeom kako bi se razjasnili nesporazumi, ali se tvrdi da Urugvajac i dalje razmatra svoju dugoročnu budućnost u Madridu.

Nezvanično, fudbaler je već skrenuo pažnju Mančester junajteda, koji prema tim navodima ima i finansijsku spremnost da ispuni njegovu tržišnu vrednost. U klubu sa “Old Traforda” on takođe uživa poverenje Rubena Amorima, što dodatno pojačava priče o mogućoj selidbi u Premijer ligu.

