Šturm naredni rival Crvene zvezde u Ligi Evrop e prekinuo je crnu seriju.

FK Crvena zvezda - FCSB Foto: Starsport

 Do nje je stigao uz dosta muke, pogotkom Otara Kiteišvilija u 80. minutu iz jedanaesterca.

Šturm je u poslednjih osam utakmica ostvario samo jedan trijumf i to u Kupu Austrije posle penala u susretu sa Admirom.

Tokom ovog meseca gubili su od Panatinaikosa u Ligi Evrope, u Bundesligi su poraženi od LASK iz Linca i Rapida, dok su remizirali sa Notingem Forestom i Salcburgom.

Trenutno zauzimaju drugo mesto u prvenstvu, sa bodom manje i mečom manje od Salcburga.

Protiv Crvene zvezde na svom terenu će igrati 11. decembra od 18.45.

ZVEZDA-STEAUA_106.JPG

Marko Arnautović gol za Crvenu zvezdu Izvor: Arena 1 Premium