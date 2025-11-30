Slušaj vest

Šturm naredni rival Crvene zvezde u Ligi Evrop e prekinuo je crnu seriju.

Do nje je stigao uz dosta muke, pogotkom Otara Kiteišvilija u 80. minutu iz jedanaesterca.

Šturm je u poslednjih osam utakmica ostvario samo jedan trijumf i to u Kupu Austrije posle penala u susretu sa Admirom.

Tokom ovog meseca gubili su od Panatinaikosa u Ligi Evrope, u Bundesligi su poraženi od LASK iz Linca i Rapida, dok su remizirali sa Notingem Forestom i Salcburgom.

Trenutno zauzimaju drugo mesto u prvenstvu, sa bodom manje i mečom manje od Salcburga.

Protiv Crvene zvezde na svom terenu će igrati 11. decembra od 18.45.