Šturm je trenutno drugi u prvenstvu, sa bodom manje i mečom manje od Salcburga
AUSTRIJA
ZVEZDIN RIVAL PREKINUO LOŠU SERIJU: Šturm slavio minimalcem!
Šturm naredni rival Crvene zvezde u Ligi Evrop e prekinuo je crnu seriju.
Do nje je stigao uz dosta muke, pogotkom Otara Kiteišvilija u 80. minutu iz jedanaesterca.
Šturm je u poslednjih osam utakmica ostvario samo jedan trijumf i to u Kupu Austrije posle penala u susretu sa Admirom.
Tokom ovog meseca gubili su od Panatinaikosa u Ligi Evrope, u Bundesligi su poraženi od LASK iz Linca i Rapida, dok su remizirali sa Notingem Forestom i Salcburgom.
Trenutno zauzimaju drugo mesto u prvenstvu, sa bodom manje i mečom manje od Salcburga.
Protiv Crvene zvezde na svom terenu će igrati 11. decembra od 18.45.
