Fudbaleri Liverpula pobedili su d u Londonu domaći Vest Hem 2:0, u utakmici 13. kola Premijer lige.

Liverpul je poveo u 60. minutu golom Aleksandera Isaka, a pobedu je obezbedio Kodi Gakpo pogotkom u drugom minutu nadoknade vremena.

Vest Hem je utakmicu završio sa desetoricom, pošto je Lukas Paketa u 84. minutu dobio drugi žuti karton.

Uoči utakmice održan je minut ćutanja, u čast bivšeg igrača Vest Hema Bilija Bondsa, koji je danas umro u 79. godini.

Liverpul je prekinuo niz od dva poraza u ligi, posle sedme pobede zauzima osmo mesto na tabeli sa 21 bodom.

Vest Hem je posle osmog poraza 17. sa 11 bodova.

Fudbaleri Aston Vile pobedili su u Birmingemu Vulverhempton 1:0.

Pobedonosni gol postigao je Bubakar Kamara u 67. minutu.

Aston Vila je poslednje treće uzastopne pobede, ukupno sedme u prvenstvu treća na tabeli sa 24 boda i ima bod manje od drugoplasiranog Mančester sitija. Prvi je Arsenal sa 29 bodova i utakmicom manje.

Vulverhempton je i dalje jedina ekipa bez pobede i poslednja je na tabeli sa dva boda.

Fudbaleri Brajtona pobedili su na gostujućem terenu Notingem Forest 2:0.

Golove su postigli Maksim De Kujper u prvom minutu nadoknade vremena prvog poluvremena i Stefanos Cimas u 88. minutu.

Brajton se popeo na peto mesto na tabeli sa 22 boda.

Notingem Forest je prekinuo niz od dve pobede i ima 12 bodova na 16. mestu na tabeli.