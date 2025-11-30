Slušaj vest

Fudbaleri Radnika iz Surdulice savladali su TSC u Bačkoj Topoli rezultatom 2:0 (1:0) u meču 17. kola Superlige Srbije.

Tim Marka Jakšića nastavio je trijumfalni niz, trećom uzastopnom pobedom, ovog puta i sa igračem manje.

Tačnije, gosti su vodili od 24. minuta kada je Đorđe Jovanović doneo prednost timu sa jga Srbije.

Zatim je u 41. minutu Činedu zbog nesmotrenog starta dobio direktan crveni karton, ali to ni nije pomoglo domaćinu.

TSC je imao potpunu kontrolu i posed lopte, ali su gosti iz discipline, ne samo uspeli da se odbrane, nego i da u 61. minutu dođu do drugog gola.

Tada je Ovusu postavio konačan rezultat i tako potvrdio odličnu formu Radnika, ali i produbio krizu TSC-a.

Tim Nenada Miljenovića je upisao osmi poraz i sada ima 17 bodova, dok Surduličani imaju šest više.

