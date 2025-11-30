Čelsi je treći na tabeli sa 24 boda, a Arsenal je prvi sa šest bodova više
PREMIJER LIGA
PODELA PLENA U VELIKOM DERBIJU: Čelsi odoleo sa igračem manje, Arsenal zadržao prednost na tabeli!
Fudbaleri Čelsija i Arsenala odigrali su večeras u Londonu nerešeno 1:1, u 13. kolu engleske Premijer lige.
Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia
U 38. minutu Čelsi je ostao sa 10 igrača na terenu, nakon što je Mojses Kajsedo dobio direktan crveni karton.
Poveo je domaći tim golom Trevoa Čalobe u 48. minutu, a nakon asistencije Risa Džejmsa.
Izjednačenje Arsenalu doneo je Mikel Merino pogotkom u 59. minutu.
Čelsi je treći na tabeli sa 24 boda, a Arsenal je prvi sa šest bodova više.
U narednom kolu, Čelsi će gostovati Lidsu, dok će Arsenal dočekati Brentford.
