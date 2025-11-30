Slušaj vest

Strelci za Zvezdu bili su Elšnik u 19, Kostov u 24, Katai u 65, i Ivanić u 88. minutu.

OFK Beograd je dva puta vodio, golovima Enema u 11. i Kabića u 19. minutu.

Kabić je bio dvostruki strelac na ovom meču, drugi pogodak je postigao u 79. minutu.

Zvezda je nakon ove pobede druga na tabeli sa 38 bodova, dva manje od Partizana, ali i mečom manje.

Svoje impresije posle meča izneo je trener crveno-belih Vladan Milojević.

"Nisam bez razloga rekao da OFK Beograd ima dobar napadački potencijal, imaju i neke igrače koji danas nisu nastupili. Napadaju dubinu, pogotovo Bezera i Enem koji stvarno prave razliku u ovoj ligi. Imali smo problema, pogotovo kada hoćete da dominirate. Bilo je nekih loših odluka koje smo mogli da imamo i bolje."

Istakao je Milojević i da je ova pobeda izuzetno važna u borbi za titulu:

"Rekao sam pred ovu utakmicu da ćemo promenimo tim. Probali smo da dobijemo utakmicu sa što manjom potrošnjom jer nam slede dva derbija koja su vrlo bitna za prvenstvo, dolazi nam Čukarički u četvrtak i Vojvodina u nedelju. Kaskamo u prvenstvu, tako da mogu da kažem da je ovo bila danas jako dobra pobeda za nas i jako bitna tri boda."