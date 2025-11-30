Luka Jović heroj pobede
GRČKA
LUKA JOVIĆ ZAPALIO ATINU: Het-trik srpskog fudbalera u velikoj pobedi AEK-a!
Fudbaleri AEK -a savladali su Panatinaikos na gostovanju rezultatom 2:3 u velikom grčkom derbiju.
Heroj pobede AEK- a bio je srpski reprezentativac Luka Jović koji je postigao sva tri gola za svoj tim.
Luka Jović u dresu AEK-a Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia
Jović je dva gola postigao u prvom poluvremenu. Najpre u 16 minutu, a potom u nadoknadi prvog poluvremena.
Panatinaikos je smanjio preko Tetea u 71. minutu, a izjednačenje je doneo još jedan srspki fudbaler, Filip Đuričić u 90. minutu.
Ali onda je opet na scenu stupio Jović i postigao pobedonosni gol za AEK sa penala u 93. minutu.
Aek je nakon ove pobede treći na tabeli sa 28 bodova, tri manje od vodećeg Olimpijakosa.
Panatinaikos je šesti na tabeli sa 18 bodova posle 12 odigranih utakmica.
