Fudbaleri Atalante pobedili su večeras u Bergamu ekipu Fjorentine sa 2:0, u utakmici 13. kola italijanske Serije A.Golove za domaći tim postigli su Odilon Kosunu u 41. i Ademola Lukman u 51. minutu.

Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Atalanta je prekinula niz od osam uzastopnih utakmica bez pobede u Seriji A i sada zauzima 11. mesto sa 16 bodova.

Fjorentina i posle 13 utakmica ostaje bez pobede u italijanskom prvenstvu, a zauzima, pretposlednje, 19. mesto, sa šest bodova.

U narednom kolu Atalanta gostuje Veroni, dok Fjorentina gostuje Sasuolu.

