Fudbaleri Frajburga pobedili su  na svom terenu Majnc 4:0, u 12. kolu nemačke Bundeslige.

Bundesliga 2025/26 Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia, Harry Langer / AFP / Profimedia

Strelci za Frajburg bili su Lukas Kubler u 12, Vinćenco Grifo u 26, Johan Manzambi u 50. i Patrik Osterhage u 90. minutu.

Majnc je od 28. minuta igrao sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Paul Nebel.

U narednom kolu, Frajburg će gostovati Hajdenhajmu, dok će Majnc dočekati Borusiju Menhengladbah.

