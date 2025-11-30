Frajburg je osmi sa 16 bodova, a Majnc je na poslednjem, 20. mestu sa šest poena
BUNDESLIGA
POKER RASPOLOŽENIH DOMAĆINA: Fudbaleri Frajburga ubedljivi protiv Majnca
Fudbaleri Frajburga pobedili su na svom terenu Majnc 4:0, u 12. kolu nemačke Bundeslige.
Bundesliga 2025/26 Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia, Harry Langer / AFP / Profimedia
Strelci za Frajburg bili su Lukas Kubler u 12, Vinćenco Grifo u 26, Johan Manzambi u 50. i Patrik Osterhage u 90. minutu.
Majnc je od 28. minuta igrao sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Paul Nebel.
U narednom kolu, Frajburg će gostovati Hajdenhajmu, dok će Majnc dočekati Borusiju Menhengladbah.
