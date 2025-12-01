Slušaj vest

Srpski trener nije vodio Makabi na gostovanju Ašdodu i, najverovatnije, u budućnosti neće biti šef stručnog štaba izraelskog velikana, uprkos željama vlasnika i uprave kluba i pokušajima da ga ubede da ostane.

Navijači već neko vreme žele da Žarko Lazetić napusti klub, a pojedini su otišli predaleko i napali su stan u kojem nekadašnji trener TSC-a živi sa porodicom.

Prema određenim navodima Žarko i njegovi najbliži se ne osećaju bezbedno i žele što pre da napuste Izrael, pogotovo nakon napada koji se dogodio u subotu.

Navijači su se okupili ispred zgrade, a policija je sprečila njihov ulazak u istu.

Izraelski portal "One" je objavio snimak na kojem se vidi da je prema zgradi ispaljena raketa.

Usledila je brza reakcija, jedan tridesetosmogodišnji navijač je uhapšen nakon što je otvorena istraga zbog ovog događaja.

Navodi se da je on doveden na ispitivanje, da nije ispalio raketu, ali i da se proverava koliko je umešan u sve što se desilo.

Očekuje se da budu saslušani i ostali navijači za koje se sumnja da su učestvovali u incidentu.

Makabi je trenutno drugi na tabeli domaćeg prvenstva i posle 11 utakmica ima 24 bodova, što je za četiri manje od Hapoela iz Ber Ševe, dok u Ligi Evrope beleži loše rezultate i ima samo bod osvojen iz pet utakmica.

Lazetić u nedelju uveče nije vodio ekipu protiv Ašdoda, a utakmica je završena rezultatom 2:2.

