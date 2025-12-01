TRI PRSTA SRPSKOG FUDBALERA SU ZABOLELA MILIONE GRKA! Pogledajte kako je Luka Jović izazvao haos usred Atine (VIDEO)
Srpski centarfor je het-trikom doneo veliku pobedu AEK-u u derbiju protiv Panatinaikosa.
AEK je pobedio rezultatom 3:2, a Luka Jović je postigao sva tri gola za gostujući tim.
Srbin je bio strelac u 16. minutu kada je glavom savladao protivničkog golmana, zatim u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena kada je sa bele tačke maestralnom "panenkom" zatresao mrežu.
Pogledajte prva dva gola Luke Jovića protiv Panatinaikosa:
Panatinaikos je golovima Tetea u 71. minutu i Filipa Đuričića u 90. minutu došao do izjednačenja, ali je ubrzo AEK dobio novi penal.
Jović je bio siguran izvođač.
Nakon toga je pokazao domaćin navijačima da je tri puta bio strelac i da je "sam" srušio njihov tim, a to se nije dopalo pristalicama Panatinaikosa koji su razne predmete ubacivali na teren.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Bonus video: