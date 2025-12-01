Slušaj vest

Srpski centarfor je het-trikom doneo veliku pobedu AEK-u u derbiju protiv Panatinaikosa.

AEK je pobedio rezultatom 3:2, a Luka Jović je postigao sva tri gola za gostujući tim.

1/4 Vidi galeriju Luka Jović u dresu AEK-a Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbin je bio strelac u 16. minutu kada je glavom savladao protivničkog golmana, zatim u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena kada je sa bele tačke maestralnom "panenkom" zatresao mrežu.

Pogledajte prva dva gola Luke Jovića protiv Panatinaikosa:

Panatinaikos je golovima Tetea u 71. minutu i Filipa Đuričića u 90. minutu došao do izjednačenja, ali je ubrzo AEK dobio novi penal.

Jović je bio siguran izvođač.

Nakon toga je pokazao domaćin navijačima da je tri puta bio strelac i da je "sam" srušio njihov tim, a to se nije dopalo pristalicama Panatinaikosa koji su razne predmete ubacivali na teren.

Pogledajte kako je to izgledalo:

