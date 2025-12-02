Slušaj vest

Fudbaleri Bajerna iz Minhena putuju u Berlin kako bi se u sredu, u osmini finala Kupa Nemačke suočili sa Unionom, jedinim nemačkim timom koji im je ove sezone uzeo bodove.Izabranici Vensana Komapnija imali su skoro savršen početak sezone sa 18 pobeda u 20 utakmica u svim takmičenjima, pretrpevši samo jedan poraz, od Arsenala u Ligi šampiona (3:1).

Fudbaleri Bajerna su u Berlinu, 8. novembra, izvukli nerešen rezultat 2:2 zahvaljujući pogotku Harija Kejna u 93. minutu.

Minhenski Bajern nije stigao do polufinala nemačkog kupa od svog 20. i poslednjeg trofeja 2020. godine.

1/9 Vidi galeriju Hari Kejn Bajern Foto: RONALD WITTEK/EPA, ANNA SZILAGYI/EPA

U utorak je na programu još jedan zanimljiv duel u ovoj fazi takmičenja kada će Borusija Dortmund dočekati Bajer Leverkuzen, samo tri dana posle pobede nad istim timom u gostima od 2:1.

Parovi osmine finala Kupa Nemačke: Utorak: Herta - Kajzerslautern (18.00) Borusija Menhengladbah - Sankt Pauli (18.00) Lajpcig - Magdeburg (21.00) Borusija Dortmund - Bajer Leverkuzen (21.00) Sreda: Bohum - Štutgart (18.00) Frajburg - Darmštat (18.00) Hamburg - Kil (20.45) Union Berlin - Bajern Minhen (20.45).

Bonus video: