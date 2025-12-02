Slušaj vest

Fudbaleri Bajerna iz Minhena putuju u Berlin kako bi se u sredu, u osmini finala Kupa Nemačke suočili sa Unionom, jedinim nemačkim timom koji im je ove sezone uzeo bodove.Izabranici Vensana Komapnija imali su skoro savršen početak sezone sa 18 pobeda u 20 utakmica u svim takmičenjima, pretrpevši samo jedan poraz, od Arsenala u Ligi šampiona (3:1).

Fudbaleri Bajerna su u Berlinu, 8. novembra, izvukli nerešen rezultat 2:2 zahvaljujući pogotku Harija Kejna u 93. minutu.

Minhenski Bajern nije stigao do polufinala nemačkog kupa od svog 20. i poslednjeg trofeja 2020. godine.

Hari Kejn Bajern Foto: RONALD WITTEK/EPA, ANNA SZILAGYI/EPA

U utorak je na programu još jedan zanimljiv duel u ovoj fazi takmičenja kada će Borusija Dortmund dočekati Bajer Leverkuzen, samo tri dana posle pobede nad istim timom u gostima od 2:1.

Parovi osmine finala Kupa Nemačke: Utorak: Herta - Kajzerslautern (18.00) Borusija Menhengladbah - Sankt Pauli (18.00) Lajpcig - Magdeburg (21.00) Borusija Dortmund - Bajer Leverkuzen (21.00) Sreda: Bohum - Štutgart (18.00) Frajburg - Darmštat (18.00) Hamburg - Kil (20.45) Union Berlin - Bajern Minhen (20.45).

Ne propustiteFudbalTRI PRSTA SRPSKOG FUDBALERA SU ZABOLELA MILIONE GRKA! Pogledajte kako je Luka Jović izazvao haos usred Atine (VIDEO)
Luka Jović
FudbalNEOČEKIVANO! SELEKTOR SMENJEN POSLE SEDAM GODINA! Vratio reprezentaciju na vrata evropske fudbalske mape
Matjaž Kek
FudbalKOMEDIJA U CRNOGORSKOM FUDBALU! Verovali, ili ne, ovaj bizaran trenutak može da odluči šampiona kod komšija (VIDEO)
Mladost, Sutjeska
FudbalŽENE SU ODLEPILE NA OVU FOTKU DUŠANA VLAHOVIĆA! Fudbaler Juventusa pozirao ispred foto-aparata, devojke zapalile Instagram komentarima i lajkovima! (FOTO)
Dušan Vlahović

Bonus video:

Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla Izvor: Instagram