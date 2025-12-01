Slušaj vest

Enem je doveo OFK u vođstvo u 11. minutu, Elšnik je izjednačio sedam minuta kasnije, a do kraja poluvremena pogađali su još Kabić za 2:1 (19. minut) i Kostov za 2:2 (24. minut). Nastavak meča doneo je nova uzbuđenja, Katai je dao gol za 3:2 u 65. minutu, a Kabić je novim pogotkom izjednačio 14 minuta kasnije, da bi u samom finišu (88. minut) Ivanić doneo pobedu Crvenoj zvezdi.

Publika je mogla da uživa u meču spuštenih gardova, a ovo je bio šesti duel OFK Beograda i Crvene zvezde u 2025. godini. I, na tih šest mečeva ukupno je palo čak 40 golova!

Sve je počelo prijateljskom utakmicom 16. januara koja je završena 3:3 (Jovanović, Dalsio i Milson dali golove za Zvezdu, a Ovusu, Momčilović i Mituljikić za OFK Beograd), a nastavilo se mečom u Kupu 26. marta koji su crveno-beli dobili sa 5:3 (Katai dva gola, Ivanić, Maksimović i Radonjić pogađali za šampiona Srbije, a Momčilović i dva puta Marković za tim sa Karaburme).

Posle te utakmice odigrana su četiri duela u Super ligi Srbije, a evo i rezultata i strelaca:

6. april, Crvena zvezda - OFK Beograd 3:1 (Maksimović, Katai, Endijaj - Diogo Bezera)

27. april, Crvena zvezda - OFK Beograd 5:2 (Ivanić, Ilić, 2x Duarte, autogol Đermanović - Cvetković, Šćepović)

26. jul, Crvena zvezda - OFK Beograd 7:1 (Ivanić, Krunić, Milson, Duarte, 2x Katai, Kostov - Mituljikić)

30. novembar, OFK Beograd - Crvena zvezda 3:4 (Enem, 2x Kabić - Elšnik, Kostov, Katai, Ivanić)

Dakle, Crvena zvezda i OFK Beograd sada već tradicionalno igraju mečeve sa puno golova, a u Zaječaru je viđen najdramatičniji duel ova dva tima u poslednje vreme i rešio ga je Mirko Ivanić u samom finišu.

Čak 40 golova dva rivala za godinu dana na šest utakmica i prosek od 6,67 pogodaka po meču, definitivno su vredni pažnje i retkost je videti ovako efikasne utakmice kada se sve evropske lige gledaju. Da li ćemo i u 2026. godini gledati goleade na utakmicama OFK Beograda i Crvene zvezde ostaje da se vidi...

