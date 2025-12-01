Mađarska je opravdala ulogu favorita i slavila u obe utakmice protiv Srbije
FUTSAL
PORAZI IZ KOJIH SE UČI: Ženska futsal reprezentacija Srbije nije slavila u dve provere sa Mađarskom
Slušaj vest
Najbolja ženska futsal reprezentacija Srbije odigrala je dva pripremna meča sa Mađarskom. U prvom meču koji se igrao u Kanjiži naše devojke su poražene 5:2 (strelci su bili Ivana Trbojević i Danica Radulović), a u revanšu koji se igrao u Segedinu, domaće igračice su ponovo bile uspešnije i slavile 3:1 (jedini gol postigla je Ivana Trbojević).
U oba duela startna postava je bila ista: Šipetić, Andrić, Rajić, Trbojević, Knežević, a priliku su dobile i igračice iz protokola Vuković, Marjanović, Radulović, Babić, Radovanović, Božić, Krunić, Rodić, Paunović, Đurđević, Đurčić.
Kurir sport / FSS
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši