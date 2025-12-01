Najbolja ženska futsal reprezentacija Srbije odigrala je dva pripremna meča sa Mađarskom. U prvom meču koji se igrao u Kanjiži naše devojke su poražene 5:2 (strelci su bili Ivana Trbojević i Danica Radulović), a u revanšu koji se igrao u Segedinu, domaće igračice su ponovo bile uspešnije i slavile 3:1 (jedini gol postigla je Ivana Trbojević).