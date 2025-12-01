Slušaj vest

Orlovi su poslednje dve utakmice igrali vođeni Paunovićem koji je insistirao na tome da završi kvalifikacije za Svetsko prvenstvo pre nego što sa čelnim ljudima FSS razgovara o dugoročnom ugovoru.

Nakon što su završene kvalifikacije, odnosno utakmica Srbije protiv Letonije u Leskovcu, Paunović nije želeo da odgovori na pitanje da li će ostati na poziciji selektora, ali odgovor je bio prilično jasan.

Sada je još izvesnije da će čovek, koji je Srbiji 2015. godine doneo ogromnu radost titulom prvaka sveta sa "Mundijalita", i u nastavku svoje karijere obavljati ulogu selektora.

Veljko Paunović Foto: Fss

Kako prenosi "Sport klub", Paunović i FSS su dogovorili gotovo sve detalje i, kada se reše još neke manje bitne stavke, sve će biti spremno za potpisivanje ugovora koji će važiti do 2030. godine.

Prema najavama od ranije, Paunović će imati ozbiljna ovlašćenja i, očekuje se da on zapravo, pored uloge selektora, bude i prvi čovek sportskog sektora i da bude zadužen za razvoj mladih fudbalera.

Kurir sport/Sport klub

Veljko Paunović o Engleskoj Izvor: MONDO/Dušan Ninković