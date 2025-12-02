Slušaj vest

Fudbalska liga Engleske (EFL) saopštila je danas da je Šefild Venzdej kažnjen oduzimanjem još šest bodova zbog više kršenja propisa koji se odnose na finansijske obaveze kluba.Kazna stupa na snagu odmah, preneo je Skaj Sport.

Ova odluka dolazi nešto više od mesec dana nakon što je klubu već oduzeto 12 bodova zbog ulaska u prinudnu upravu, pa ekipa sada ima ukupno minus 10 bodova i drži poslednje mesto na tabeli Čempionšipa.

Prema zvaničnom saopštenju EFL-a, bivšem vlasniku Dejfonu Čansiriju izrečena je i trogodišnja zabrana obavljanja funkcije vlasnika ili direktora bilo kog kluba u okviru lige.

Kazne su potvrđene nakon što su klub i Čansiri postigli dogovor o visini sankcija, koje je potom potvrdio predsednik nezavisne disciplinske komisije.

Kurir sport / Beta

BONUS VIDEO: