Slušaj vest

Dušan Vlahović je u 30. minutu meča zatražio izmenu.

Sada je poznato i stanje njegove povrede i prema prvim informacijama iz Juventusa, situacija nije dobra.

Torinska "stara dama" se oglasila saopštenjem u kom se navodi sledeće:

- Dušan Vlahović podvrgnut je daljim pregledima posle povrede koju je dobio tokom meča Juventusa i Kaljarija. Testovi su otkrili povredu visokog stepena dugog mišića primicača, a biće neophodne dalje medicinske konsultacije kako bi se odredio prikladan tretman.

1/4 Vidi galeriju Dušan Vlahović na meču Juventus - Kaljari Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia, BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

Dakle, situacija sa Vlahovićem daleko je od idealne, a koliko će on pauzirati ostaje da se vidi...

BONUS VIDEO: