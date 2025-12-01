Slušaj vest

Srpski fudbaler Dušan Vlahović povredio se u meču protiv Kaljarija.

Dušan Vlahović je u 30. minutu meča zatražio izmenu.

Sada je poznato i stanje njegove povrede i prema prvim informacijama iz Juventusa, situacija nije dobra.

Torinska "stara dama" se oglasila saopštenjem u kom se navodi sledeće:

- Dušan Vlahović podvrgnut je daljim pregledima posle povrede koju je dobio tokom meča Juventusa i Kaljarija. Testovi su otkrili povredu visokog stepena dugog mišića primicača, a biće neophodne dalje medicinske konsultacije kako bi se odredio prikladan tretman.

Dušan Vlahović na meču Juventus - Kaljari Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia, BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

Dakle, situacija sa Vlahovićem daleko je od idealne, a koliko će on pauzirati ostaje da se vidi...

