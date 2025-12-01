Slušaj vest

Srpski fudbaler Dušan Vlahović povredio se u meču protiv Kaljarija, a Juventus je otkrio da je povreda teže prirode.

Dušan Vlahović na meču Juventus - Kaljari Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia, BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

Pogledajte kako se Vlahović povredio:

Dušan Vlahović na meču Juventus - Kaljari
Dušan Vlahović
Dušan Vlahović
Dušan Vlahović

Dušan Vlahović i Džud Belingem razmenili dresove Izvor: Kurir