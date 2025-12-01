Kekov ugovor istekao je 30. novembra, a nakon razgovora sa predsednikom Saveza dogovoreno je da saradnja neće biti nastavljena. U saopštenju se navodi da je Kek tokom mandata ostvario izuzetne rezultate, uključujući plasman na Evropsko prvenstvo gde je u grupi sa Srbijom prošao u osminu finala.