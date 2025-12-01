Nakon sedam godina saradnje, 64-godišnji stručnjak i Fudbalski savez Slovenije odlučili su da krenu različitim putem
SLOVENIJA OSTALA ZBOG SELEKTORA: Matjaž Kek napustio klupu Zmajčeka, seli se u Dinamo?
Matjaž Kek više nije selektor slovenačke fudbalske reprezentacije.
Matjaž Kek Foto: ANNA SZILAGYI/EPA, Georgi Licovski/EPA
Kekov ugovor istekao je 30. novembra, a nakon razgovora sa predsednikom Saveza dogovoreno je da saradnja neće biti nastavljena. U saopštenju se navodi da je Kek tokom mandata ostvario izuzetne rezultate, uključujući plasman na Evropsko prvenstvo gde je u grupi sa Srbijom prošao u osminu finala.
Savez je istakao zahvalnost Keku na doprinosu slovenačkom fudbalu, naglašavajući da će njegova postignuća ostati trajno upisana u istoriju.
Istovremeno, zvanično je započeta potraga za novim selektorom, dok mediji spekulišu da bi Kek mogao da se vrati u Hrvatsku, gde bi ga navodno želeli videti na klupi zagrebačkog Dinama.
