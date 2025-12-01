Slušaj vest

Trener fudbalera Barselone Hansi Flik najavio je da bi Pedri, koji se nedavno oporavio od povrede, trebalo da se vrati u startnu postavu za derbi duel protiv Atletiko Madrida u utorak, preneo je danas francuski Figaro.

Španski vezista je u subotu odigrao drugo poluvreme protiv Alavesa, nakon što je više nedelja odsustvovao zbog povrede mišića, pa Flik smatra da je spreman da ponovo počne meč od prvog minuta.

Uz njega bi u veznom redu trebalo da se vrati i Frenki de Jong, koji je propustio prethodnu utakmicu iz porodičnih razloga.

Barselona je, uprkos velikim problemima u odbrani i brojnim povredama tokom sezone, ponovo na vrhu tabele Primere, zahvaljujući novom remiju Real Madrida. Ipak, katalonski tim je u ključnim utakmicama ove jeseni pokazao mnogo slabosti, što brine stručni štab.

Flik je istakao da ekipi nedostaje kontinuitet zbog stalnih promena u sastavu i dodao da je važno da tim ponovo pronađe stabilnost u igri.

"Imamo kvalitet, ali previše grešimo. Potreban nam je bolji ritam i više kontrole. Da bismo povratili samopouzdanje, moramo da pobedimo neki veliki meč", rekao je Flik.

Nemački trener potvrdio je i da Ronald Arauho neće biti u konkurenciji za sastav protiv Atletika zbog ličnih razloga.