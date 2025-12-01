KAKVO PRIZNANJE ZA ZVEZDINOG BISERA: Kostov najbolji mladi vezni fudbaler sveta
Prema istraživanju fudbalske opservatorije CIES, mladi vezista Crvene zvezde Vasilije Kostov zauzeo je prvo mesto među igračima do 18 godina na svetu, na osnovu učinka u seniorskom fudbalu u proteklih šest meseci, preneo je klub.
Klub je naveo da je Kostov zabeležio indeks 75,5, što ga je svrstalo na vrh liste i potvrdilo njegov ubrzani razvoj i status jednog od najvećih talenata svoje generacije.
Rezultat koji je postigao u analizi ukazuje na njegov napredak u ključnim segmentima igre, od pasa i kreiranja napada, do defanzivnog angažmana i ukupnog uticaja na tim, dodali su crveno-beli.
"Ovakvo priznanje predstavlja novu potvrdu kvaliteta rada u Omladinskoj školi Crvene zvezde, koja nastavlja da proizvodi igrače spremne za najviše domete i značajne uloge u prvom timu", naveo je klub u saopštenju.