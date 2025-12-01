Slušaj vest

Prema istraživanju fudbalske opservatorije CIES, mladi vezista Crvene zvezde Vasilije Kostov zauzeo je prvo mesto među igračima do 18 godina na svetu, na osnovu učinka u seniorskom fudbalu u proteklih šest meseci, preneo je  klub.

Vasilije Kostov

Klub je naveo da je Kostov zabeležio indeks 75,5, što ga je svrstalo na vrh liste i potvrdilo njegov ubrzani razvoj i status jednog od najvećih talenata svoje generacije.

Rezultat koji je postigao u analizi ukazuje na njegov napredak u ključnim segmentima igre, od pasa i kreiranja napada, do defanzivnog angažmana i ukupnog uticaja na tim, dodali su crveno-beli.

"Ovakvo priznanje predstavlja novu potvrdu kvaliteta rada u Omladinskoj školi Crvene zvezde, koja nastavlja da proizvodi igrače spremne za najviše domete i značajne uloge u prvom timu", naveo je klub u saopštenju.

