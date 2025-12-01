Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije predstojeće utakmice u Ligi nacija igraće po svemu sudeći na stadionu Partizana.

Sve se glasnije priča o ovom predlogu, koji će najverovatnije biti usvojen, pa će A reprezentacija posle deset godina ponovo igrati na stadionu Partizana.

Do starta novog ciklusa u Ligi nacija ostalo je još devet meseci, a za to vreme stadion u Humskoj bi trebalo da prođe kroz fazu rekonstrukcije.

Dom fudbalera Partizana prema planu bi trebalo da bude mesto gde će biti otvoreno prvenstvo Evrope za igrače do 21. godine, čiji će domaćin biti Srbija i Albanija, 2027. godine.

Poslednji put kada je Srbija igrala u Humskoj, bila je poražena od Portugala u kvalifikacijama za EP u Francuskoj 2016. godine.

