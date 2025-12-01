Slušaj vest

Mladi vezista Crvene zvezde Vasilije Kostov se našao u vrhu svetskih fudbalskih talenata prema najnovijem istraživanju renomirane fudbalske opservatorije CIES – i to ne bilo gde, već na samom prvom mestu.

Prema njihovoj analizi učinka u poslednjih šest meseci, u konkurenciji igrača mlađih od 18 godina koji nastupaju u seniorskom fudbalu, Kostov je ostvario najbolji zbirni indeks na svetu.

Sa samo 17 godina, mladi Zvezdin vezista je već sakupio značajan broj minuta u prvom timu, što mu je omogućilo da izgradi statistički profil koji je analitičarima privukao posebnu pažnju.

Kostov je u ukupnom plasmanu osvojio indeks 75.5, čime je prestigao konkurente iz mnogo razvijenijih evropskih sredina. Iza njega su ostali Natan De Ket iz Anderlehta, kao i talentovani Adrian Lad iz Hamarbija, koji su u prethodnom periodu takođe imali zapažene partije.

CIES je objavio i listu deset najuspešnijih tinejdžera u seniorskom fudbalu, u kojoj se Kostov našao kao jedini predstavnik iz regiona – još jedan dokaz da je Zvezda u njemu dobila igrača koji bi u narednim sezonama mogao da postane ozbiljan faktor i na međunarodnom nivou.

Ista istraživačka platforma objavila je i drugo vrednovanje – ono koje se odnosi na najveće talente do 20 godina koji igraju izvan pet najjačih evropskih liga, fokusirajući se na fudbalere koji najviše napreduju u vođenju lopte i probijanju linija protivnika.

Na vrhu te liste našao se vezista Partizana, Ognjen Ugrešić, čime je crno-beli klub dobio potvrdu da u svojim redovima ima jednog od najperspektivnijih mladih igrača u Evropi u kategoriji progresivnog učinka sa loptom.

BONUS VIDEO: