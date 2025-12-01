Slušaj vest

Nemački fudbalski klub Augzburg i trener Sandro Vagner dogovorili su se o sporazumnom raskidu ugovora, nakon otvorenih razgovora između izvršnog direktora Majkla Štrola, sportskog direktora Benija Vebera i samog Vagnera, preneo je klub.Njegov stručni štab takođe napušta klub.

"Želimo da se zahvalimo Sandru i njegovom timu na posvećenosti i energiji koju su uložili u FCA. Nakon utakmice protiv Hofenhajma shvatili smo da više nema dovoljno uverenja i vere u mogućnost promene sa trenutnim postavkama. Svaka naša odluka donosi se u najboljem interesu kluba, i zato smo doneli ovu odluku", izjavio je izvršni direktor Augzburga Majkl Štrol.

Sportski direktor Benni Veber dodao je:

"Sandro je pokrenuo važne procese i radio sa velikom posvećenošću, na čemu smo zahvalni. Klub ostaje uveren u izabrani pravac i nastaviće tim putem. Sada je prioritet da se timu vrati stabilnost i osvoje bodovi u narednim utakmicama."

Sandro Vagner je rekao:

"Posao u FCA sam prihvatio sa energijom i strašću. Hteli smo da napravimo velike promene, ali nismo uspeli da postignemo ono što smo želeli u kratkom vremenu. Hvala svima u klubu na poverenju i podršci. Želim FCA sve najbolje u budućnosti."