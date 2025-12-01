Slušaj vest

Nije tajna da Partizan želi da otkupi Jovana Miloševića, ali to u ovom trenutku deluje kao nemoguća misija.

Navodno je Štutgart postavio preveliku cenu za otkup Miloševića, te sada crno-beli pokušavaju da izboksuju novu pozajmicu.

Čini se da ni to neće biti tako jednostavno, jer Milošević je dobrim igrama stekao određenu reputaciju, a cena mu se podigla.

Ne zna se kakva je računica Štutgarta u smislu toga hoće li Milošević dobiti šansu u prvom timu ili će Nemci pokušati da ga prodaju, ali crno-beli će izvesno dati sve od sebe da rođeni Čačanin makar do kraja sezone ostane u Humskoj.

“Telegraf” ističe da Milošević želi da ostane u Partizanu, ali da Štutgart definitivno ne popušta.

