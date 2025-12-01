Slušaj vest

Nije tajna da Partizan želi da otkupi Jovana Miloševića, ali to u ovom trenutku deluje kao nemoguća misija.

Navodno je Štutgart postavio preveliku cenu za otkup Miloševića, te sada crno-beli pokušavaju da izboksuju novu pozajmicu.

Jovan Milošević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Čini se da ni to neće biti tako jednostavno, jer Milošević je dobrim igrama stekao određenu reputaciju, a cena mu se podigla.

Ne zna se kakva je računica Štutgarta u smislu toga hoće li Milošević dobiti šansu u prvom timu ili će Nemci pokušati da ga prodaju, ali crno-beli će izvesno dati sve od sebe da rođeni Čačanin makar do kraja sezone ostane u Humskoj.

“Telegraf” ističe da Milošević želi da ostane u Partizanu, ali da Štutgart definitivno ne popušta.

Ne propustiteKošarkaNIKADA BESPOMOĆNIJEG ŽELJKA OBRADOVIĆA NISAM VIDEO! Čović: Pitanje je da li ga igrači vide, a kamoli slušaju...
čović 5.jpg
EvroligaNOVI SKANDALOZAN SNIMAK KOŠARKAŠA PARTIZANA! Navijači potpuno zgroženi - ovo je sramota šta oni rade (VIDEO)
Željko Obradović
KošarkaPARTIZANOV NOVI DUŠAN KECMAN: Mladi Danilović pogodio ludu trojku 0,3 sekunde pre kraja!
Screenshot_501.jpg
EvroligaMIKA MURINEN SE OGLASIO O BUDUĆNOSTI: "Teško da ću ostati..."
partizan-fmp-490687.JPG

BONUS VIDEO:

Makazice Jovana Miloševića Izvor: Arena 1 Premium