OPERACIJA "JOVAN MILOŠEVIĆ": Partizan na ispitu, Štutgart zacepio cenu!
Nije tajna da Partizan želi da otkupi Jovana Miloševića, ali to u ovom trenutku deluje kao nemoguća misija.
Navodno je Štutgart postavio preveliku cenu za otkup Miloševića, te sada crno-beli pokušavaju da izboksuju novu pozajmicu.
Jovan Milošević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Čini se da ni to neće biti tako jednostavno, jer Milošević je dobrim igrama stekao određenu reputaciju, a cena mu se podigla.
Ne zna se kakva je računica Štutgarta u smislu toga hoće li Milošević dobiti šansu u prvom timu ili će Nemci pokušati da ga prodaju, ali crno-beli će izvesno dati sve od sebe da rođeni Čačanin makar do kraja sezone ostane u Humskoj.
“Telegraf” ističe da Milošević želi da ostane u Partizanu, ali da Štutgart definitivno ne popušta.
