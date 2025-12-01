Slušaj vest

Međutim FIFA je jedan bitan događaj zakazala i za subotu.

1/4 Vidi galeriju FIFA Foto: Profimedia, AP, Reuters

Naime, nakon što se u petak izvuče 12 grupa sa po četiri reprezentacije, biće potrebno odrediti gde će se one sastajati, odnosno, u kojim gradovima i na kojim stadionima širom SAD, Kanade i Meksika.

To izvlačenje FIFA će posebno prenositi 6. decembra, a prvi čovek FIFA Đani Infantino će sa bivšim igračima prezentovati detaljan plan za Mundijal.

FIFA je saopštila da proces raspodele utakmica nakon žreba ima za cilj da stvori optimalne uslove za igrače i navijače i, gde je to moguće, omogući gledanje mečeva u više vremenskih zona.

Prenos će početi u 18.00 i biti emitovan na FIFA platformama, uključujući fifa.com i "jutjub" kanala svetske kuće fudbala.

Podsetimo, do sada je 42 selekcije obezbedilo učešće na planetarnom šampionatu, a još šest će biti poznato u martu nakon dodatnih plej-of turnira.

Svetsko prvenstvo 2026. godine biće prvo na kom će učestvovati 48 timova i biti odigrane 104 utakmice u 16 gradova na severnoameričkom kontinentu.