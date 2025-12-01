Slušaj vest

Fudbalski klub Barselona odobrio Ronaldu Arauhu da odsustvuje do kraja do daljneg.

Urugvajac je zbog javnosti nepoznatih razloga zatražio od Barselone da napusti ekipu na neodređeni period.

Barselona opet igra na Nou Kampu Foto: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poslednja utakmica koju je Arauho odigrao za Barselonu, bilo je u Ligi šampiona protiv Čelsija, kada je na Stamford Bridžu, gde je bio isključen u 44. minutu.

Nije ga bilo i sastavu u meču protiv Alavesa u La Ligi, gde je Barselona slavila sa 3:1.

- To je privatna situacija, ne želim ništa više da kažem. Molim vas da to poštujete, bio bih vam zahvalan -rekao je Flik.

Arauho je potpisao za Barselonu pre osam godina, a u dosadašnjem delu karijere pratile su ga česte povrede, zbog čega je prošle sezone odigrao svega 25 utakmica.

