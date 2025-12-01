Slušaj vest

Fudbaleri Bolonje doživeli su neočekivan poraz od Kremonezea u poslednjem meču 13. kola Serije A.

Kremoneze je prekinuo niz od tri uzastopna poraza i slavio na gostovanju rezultatom 3:1.

Gosti su za samo tri minuta došli do 0:2 golovima Pajera i Vardija, a do kraja poluvremena smanjio je Orsolini sa bele tačke.

Očekivalo se da Bolonja podigne nivo u nastavku, eventualno dođe od preokreta, ali nije dao Vardi. Englez je svojim drugim golom u 50. minutu, kako se ispostavilo, zapečatio sudbinu domaćina.

U narednom kolu 7. decembra, Bolonja gostuje Laciju, dok Kremoneze istog dana dočekuje Leće.

