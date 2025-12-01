14. kolo La Lige.
bez pobednika
LA LIGA! Remi Valensije i Rajo Valjekana!
Rajo Valjekano i Valensija podelili su bodove u 14. kolu španske LaLige odigravši bezidejnu utakmicu na Valjekasu - 1:1.
Domaćin je kontrolisao igru tokom prvog poluvremena i poveo golom Nobela Mendija u 37. minutu, ali je u nastavku gotovo potpuno stao.
Gosti iz Valensije iskoristili su slabost domaćina i izjednačili u 64. minutu preko Dijega Lopeza.
Rajo je imao nekoliko šansi u završnici, ali im je Hulen Agirezabala upisao šest odbrana i sačuvao svoj gol.
Bod je slađi Valensiji, koja sada ima dva boda više od Đirone i zauzima 15. mesto, dok Rajo ostaje na devetom sa 17 poena.
U narednom kolu Rajo putuje na gostovanje Espanjolu, dok Valensija dočekuje Sevilju.
