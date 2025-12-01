Slušaj vest

Rajo Valjekano i Valensija podelili su bodove u 14. kolu španske LaLige odigravši bezidejnu utakmicu na Valjekasu - 1:1.

Domaćin je kontrolisao igru tokom prvog poluvremena i poveo golom Nobela Mendija u 37. minutu, ali je u nastavku gotovo potpuno stao.

Gosti iz Valensije iskoristili su slabost domaćina i izjednačili u 64. minutu preko Dijega Lopeza.

Rajo je imao nekoliko šansi u završnici, ali im je Hulen Agirezabala upisao šest odbrana i sačuvao svoj gol.

Bod je slađi Valensiji, koja sada ima dva boda više od Đirone i zauzima 15. mesto, dok Rajo ostaje na devetom sa 17 poena.

U narednom kolu Rajo putuje na gostovanje Espanjolu, dok Valensija dočekuje Sevilju.

BONUS VIDEO: