Jedan od najboljih fudbalera u istoriji Bugarske, Ljuboslav Penev (59), ponovo se našao u bolnici pošto mu je dijagnostifikovan rak bubrega.

Penev se nalazi u Nemačkoj, na jednoj klinici, a kako se navodi organizam mu je iscrpljen, drastično je smršao i lekari zbog toga ne mogu da primene hemoterapiju.

Porodica je počela da prikuplja novac za dalje lečenje putem humanitarnih akcija, te su se oglasili porukom koja odzvanja.

- Danas se jedna od najvećih bugarskih legendi bori za svoj život. Ljuboslav Penev dao nam je pobede, ponos i snagu - sada mu mi moramo dati nadu. Molimo vas, stanimo rame uz rame i pružimo ruku čoveku koji nikada nije prestao davati sve za našu zemlju Bugarsku - istakli su iz porodice Penev.

Bolest ga napala drugi put

Ljuboslav Penev već se jednom borio sa opakom bolešću i pobedio je. Davne 1994. godine dijagnostifikovan mu je rak testisa, te je zbog toga propustio istorijski Mundijal za Bugarsku u kom su naše komšije stigle do polufinala.

Uspeo je Penev tada da pobedi rak, vratio se na teren gde je potom igrao za Valensiju, Atletiko Madrid, Kompostelu i Seltu, da bi karijeru završio u CSKA iz Sofije. U reprezentaciji je ostavio dubok trag i na 62 meča postigao je 14 golova. Kasnije je bio i selektor Bugarske.

