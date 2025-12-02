O onome što je uspeo da uradi Filipo Teraćijano će se definitivno pričati na kraju sezone.

Desni bek ima sreće da je njegov Kremoneze kao gost šokirao šestoplasiranu Bolonju, pa je njegovo brukanje prošlo bez posledica, ali u svakom slučaju ovo je ozbiljan kandidat za promašaj sezone i pitanje je da li će neko uspeti da nadmaši.