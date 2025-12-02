Slušaj vest

O onome što je uspeo da uradi Filipo Teraćijano će se definitivno pričati na kraju sezone.

Desni bek ima sreće da je njegov Kremoneze kao gost šokirao šestoplasiranu Bolonju, pa je njegovo brukanje prošlo bez posledica, ali u svakom slučaju ovo je ozbiljan kandidat za promašaj sezone i pitanje je da li će neko uspeti da nadmaši.

Pogledajte šta Teraćijano nije pretvorio u gol:

Ne propustiteFudbalSRBI U DRESU AUSTRIJE ZAMALO OSVOJILI MUNDIJAL: Tri bisera stigla do finala! Prati li neko u FSS ove srpske sinove?!
Fudbaleri.jpg
FudbalPODVIG! Ognjen Ugrešić i Vasilije Kostov u samom svetskom vrhu!
Vasilije Kostov u dresu FK Crvena zvezda
FudbalLUDNICA U VELIKOM OBRAČUNU LJUTIH RIVALA: Fenerbahče pogotkom u 95. minutu izborio remi protiv Galatasaraja u istanbulskom derbiju
profimedia-1055863524.jpg
FudbalOPERACIJA "JOVAN MILOŠEVIĆ": Partizan na ispitu, Štutgart zacepio cenu!
Jovan Milošević
FudbalORLOVI SE VRAĆAJU U HUMSKU: Srbija posle decenije ponovo na stadionu Partizana!
srbija-letonija-523730.JPG

Bonus video:

Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla Izvor: Instagram