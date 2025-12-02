Slušaj vest

Srbin na golu Rome, Mile Svilar, zvanično je najbolji čuvar mreže u Seriji A.

Svilar je dobio prestižnu nagradu, a posle osvajanja trofeja istakao je sledeće:

- Moram da napredujem, uvek može bolje! Bila je ovo najbolja godina u mom životu, zato što sam pre pet meseci dobio sina. I iz fudbalskih razloga je bila godina iz snova, jer sam pre toga imao nekoliko sezona u kojima nisam mnogo branio. Tada se od mene nije ni očekivalo mnogo, bio mlad. Na kraju, rad se isplatio. Teško da sam ovo mogao da očekujem pre godinu dana, kada smo se našli u mračnom periodu. Izdigli smo se zajedno, što me raduje. Biti deo ovog kluba i živeti u Rimu je nešto prelepo.

Nastavio je Mile Svilar da briljira za Romu i ove sezone, te je na 13 mečeva primio tek sedam golova. To je primetio i legendarni Frančesko Toti koji je sipao hvalospeve na njegov račun:

- Možda sam pristrasan, ali po meni, on je najbolji igrač Serije A. Mislim da je doneo Romi između 10 i 15 bodova. Kapa dole, kakav golman - istakao je Toti.

Podsetimo, Svilar se odlučio da odjavi reprezentaciju Srbije i da ne brani za nacionalni tim, što je nedavno potvrdio i Veljko Paunović.

- Kada sam bio ovde, između 2012. i 2015. godine, uz pomoć FSS-a sam išao na puno konferencija. Tada su Holanđani rekli: „Mi smo mala zemlja, ne možemo da izgubimo niti jednog igrača“. Tada sam shvatio da i mi moramo isto. Razgovarao sam sa njim. Zvao sam Svilara i puno igrača koji su bili da kažemo pod nekim znakom pitanja. U razgovoru sa njim sam shvatio da je odlučio da više ne igra za reprezentaciju. Iako sa svim dobrim razlozima, ljudskim i profesionalnim. Da ne otkrivam neke razloge, žao mi je, ali sam pokušao da imam taj pristup, da pokažem svakom igraču da je važan i da ima mesto ukoliko želi da bude ovde - otkrio je Paunović.

