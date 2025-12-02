Slušaj vest

Srbin na golu Rome, Mile Svilar, zvanično je najbolji čuvar mreže u Seriji A.

Svilar je dobio prestižnu nagradu, a na svečanost je došao sa svojom suprugom, zanosnom Belgijankom, June Peters. Pogledajte kako izgleda najveća podrška srpskog golmana:

Mile Svilar i June Peters Foto: Mairo Cinquetti / Alamy / Profimedia, SGP / ddp USA / Profimedia, Manuele Mangiarotti / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

