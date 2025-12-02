Slušaj vest

Kremoneze je u 13. kolu Serije A šokirao šestoplasiranu Bolonju i kao gost ostvario pobedu rezultatom 3:1 uz dva pogotka Džejmija Vardija.

Englez koji će za mesec dana slaviti i 39. rođendan i koji je u Kremoneze stigao nakon 13 godina u Lesteru je u 35. minutu iskoristio dodavanje Bonacolija, a pred golmanom protivničkog tima je bio hladnokrvan i lako je šansu pretvorio u gol.

Džejmi Vardi na utakmici protiv Bolonje Foto: Gianni Santandrea/LaPresse, SERENA CAMPANINI/ANSA

Sjajno se snašao i u 50. minutu kada je stigao do lopte pre golmana i defanzivca. Ovaj put je sebi ostavio praznu mrežu i nije mu bio problem da potvrdi pobedu svog tima.

Bila je ovo deveta utakmica za Vardija u dresu Kremonezea, na prethodnih osam je dva puta bio strelac, što znači da je sada na četiri pogotka u novom klubu.

Pogledajte najbolje detalje sa utakmice Bolonja - Kremoneze:

SERBIA-LUXEMBOURG_232.JPG
Filipo Teraćijano
Ljuboslav Penev
Fudbaleri.jpg

