Srbin na golu Rome, Mile Svilar, zvanično je najbolji čuvar mreže u Seriji A.

Svilar je dobio prestižnu nagradu, a pogledajte kako je izgledao na ceremoniji dodele priznanja:

Mile Svilar najbolji golman Serije A Foto: Mairo Cinquetti / Alamy / Profimedia

Pogledajte i kako je izgledao Svilar u opremi fudbalske reprezentacije Srbije za koju više ne želi da brani:

Mile Svilar u reprezentaciji Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

