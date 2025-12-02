Mile Svilar došao je obučen u odelo i bio je vidno raspoložen
Srbin najbolji golman Serije A: Pogledajte stajling u kom je Mile Svilar stigao po nagradu (GALERIJA)
Srbin na golu Rome, Mile Svilar, zvanično je najbolji čuvar mreže u Seriji A.
Svilar je dobio prestižnu nagradu, a pogledajte kako je izgledao na ceremoniji dodele priznanja:
Mile Svilar najbolji golman Serije A Foto: Mairo Cinquetti / Alamy / Profimedia
Pogledajte i kako je izgledao Svilar u opremi fudbalske reprezentacije Srbije za koju više ne želi da brani:
Mile Svilar u reprezentaciji Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe
